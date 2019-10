Une fois n’est pas coutume, une journée de Liga se jouait en ce milieu de semaine. Ainsi, l’Atlético Madrid se déplaçait sur la pelouse d’Alavès pour le compte de la 11e journée du championnat espagnol.

Les Colchoneros n’ont pas pus’imposer malgré un but d’Alvaro Morata, entré en jeu à l’heure de jeu en lieu et place du milieu de terrain Hector Herrera. L’international espagnol a trouvé le chemin des filets dix minutes plus tard (0-1, 70e). Les Matelassiers pensaient récupérer la première place de Liga, avant la rencontre du FC Barcelone contre Valladolid (à suivre en direct sur notre live commenté), mais il n’en est rien puisque Lucas Pérez égalisait en toute fin de match (1-1, 83e). Les joueurs de Simeone restent donc à la deuxième position, derrière Granada.