Sixième de Liga, l’Atlético de Madrid se devait de l’emporter après trois matches nuls de rang en championnat. Sur sa pelouse contre Bilbao, la bande de Diego Simeone a parfaitement assuré son rang. Pourtant, Inigo Martinez a rapidement mis à contribution Jan Oblak d’une tête que le Slovène a détourné de justesse en corner. Néanmoins, ce sont les Colchoneros qui trouvaient la faille après un gros travail d’Angel Correa sur la gauche. Servi dans la surface, Saul Niguez se chargeait de supplanter Unai Simon (1-0, 28e).

Bien en place, les Madrilènes parvenaient même à s’offrir un peu plus de tranquillité en seconde période. Sur la droite de la surface, Koke lançait Angel Correa qui centrait fort devant le but. Au second poteau Alvaro Morata se chargeait de doubler la mise (2-0, 64e). Sur un coup franc en fin de match, Saul Niguez a vu sa tête passer de justesse sur la gauche (90e +2). Avec ce succès 2-0, l’Atlético de Madrid revient à hauteur du leader, le FC Barcelone, malgré un match en plus et devient le nouveau dauphin de la Liga.