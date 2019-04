Le Deportivo Alavés a perdu des points précieux dans la course à l’Europe, en chutant cet après-midi sur la pelouse de l’Espanyol Barcelone 2-1. Les Catalans ont inscrit les deux premiers buts de la rencontre, le premier par Pedrosa, qui a débordé côté gauche avant de crucifier Pacheco (1-0, 19e), et le second via Víctor Laguardia (csc 2-0, 48e), qui a détourné dans ses propres cages un centre d’un joueur basque.

Jonathan Calleri a réduit la marque pour les visiteurs (2-1, 55e), mais cela n’a pas suffi pour permettre aux hommes d’Abelardo Fernández de ramener le point du nul. Avec cette défaite, Alavés reste à la 7e place de la Liga, à cinq points de Getafe (4e), alors que l’Espanyol gagne trois places au classement (10e désormais).