Il restait un match à jouer dans cette 19e journée de Liga. Une rencontre entre la Real Sociedad et l’Espanyol. Un match très important pour les Basques obligés de s’imposer pour s’éloigner le plus possible de la zone rouge. Au final, l’ancienne écurie d’Antoine Griezmann s’est imposée, mais que ce fut dur !

La Real menait en effet 2 buts à 0 (Merino, José) quand son adversaire catalan a réussi à revenir dans le match grâce à des réalisations signées Naldo et Llorente (contre son camp). Pas de quoi anéantir les hôtes qui on su trouver la force pour inscrire un troisième but décisif par l’intermédiaire de José. Au classement, la Real Sociedad est huitième et passe même devant l’Espanyol (10e).