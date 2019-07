Alors que la Ligue 1 lance sa nouvelle saison le 9 août, avec un choc entre l’AS Monaco et l’Olympique Lyonnais, il faudra patienter une semaine de plus pour voir débuter le nouvel exercice de Liga. Pour faire patienter les aficionados, la Ligue de football espagnole a publié ce vendredi le programme détaillé des trois premières journées.

Cette saison, on joue les vendredi, samedi, dimanche et lundi en Espagne ! Le vendredi 14 août, le FC Barcelone, champion en titre, se déplacera à Bilbao en ouverture (21h). Le lendemain, au tour du Real Madrid de débuter sur la pelouse de Vigo (17h). L’Atlético attendra le dimanche pour lancer sa saison au Wanda Metropolitano face à Getafe (21h). Lors de la deuxième journée, le Real Madrid accueillera Valladolid le samedi 24 août à 19h, alors que le FC Barcelone recevra le Betis, deuxième adversaire de standing, le dimanche à 21h. Le lundi, l’Atlético se déplacera à Leganés à 21h. Enfin, la 3e journée verra le Barça jouer sur la pelouse d’Osasuna le samedi 31 août (17h), alors que l’Atlético (réception d’Eibar, 19h) et le Real Madrid (à Villarreal, 21h) disputeront leurs matches le dimanche.

Voici les horaires de la 1ère journée de #LaLigaSantander 19/20 ! ⤵ pic.twitter.com/rMjYHutIpB — LaLiga (@LaLigaFRA) 12 juillet 2019

Voici les horaires de la 2e journée de #LaLigaSantander 19/20 ! ⤵ pic.twitter.com/JAufhzQNL7 — LaLiga (@LaLigaFRA) 12 juillet 2019

Voici les horaires de la 3e journée de #LaLigaSantander 19/20 ! ⤵ pic.twitter.com/QV3qHSG1ZV — LaLiga (@LaLigaFRA) 12 juillet 2019

