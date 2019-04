La 31e journée de Liga continuait cet après-midi avec une affiche entre le Rayo Vallecano (19e) et Valence (5e). Les locaux, en difficulté en championnat, devaient l’emporter pour se rapprocher des équipes devant, tandis que Valence pouvait prendre provisoirement la 4e place. Et tout démarrait bien pour les visiteurs qui obtenaient un penalty avant la demi-heure de jeu. Cependant, Parejo butait sur Garcia et ne parvenait pas à transformer (28e).

Et le Rayo punissait Valence dans la foulée, car De Tomas crucifiait Neto (1-0, 32e). Kondogbia (50e) et Parejo (64e) n’y arrivaient pas non plus, et finalement, Mario Suarez tuait le suspense en fin de match (2-0, 90e+1). Le Rayo Vallecano s’offrait un succès précieux (2-0) pour revenir provisoirement à 3 points de Valladolid, 16e. Valence laisse filer des points importants dans sa course à l’Europe et perd pour la première fois depuis le 22 janvier, et un revers contre Getafe en Copa del Rey.