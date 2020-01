Le FC Porto accueillait le Sporting Braga dans le cadre de la 17e journée de Liga NOS. Et les Arsenalistas de Ruben Amorim surprenaient les Dragões de Sergio Conceição en l’emportant (1-2). Fransergio ouvrait le score (5e) avant que Tiquinho Soares égalise (58e).

Paulinho inscrivait le but de la victoire à l’entrée du dernier quart d’heure (75e). À noter que Matheus, le gardien bracarense, a repoussé deux penalties d’Alex Telles (44e) et Tiquinho (56e). Mauvaise opération pour Porto, à 4 points du leader Benfica avant la rencontre. Braga se replace pour sa part dans la course au podium.