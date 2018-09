Après six rencontres de Liga, Valence n’avait toujours pas connu la victoire. Il y avait donc urgence cet après-midi à Anoeta, à l’occasion de ce joli duel avec la Real Sociedad. Et les Ches se sont finalement imposés sur le score de 1-0.

Kevin Gameiro signait le seul but de la partie après un caviar de Denis Cheryshev à la 36e minute de jeu. On notera également que la Real Sociedad, via Willian José, a manqué un penalty à un quart d’heure de la fin. Première victoire pour Valence en sept journées, et les hommes de Marcelino montent jusqu’à la 12e position.