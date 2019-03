Suite de la 27e journée de Liga cet après-midi, avec un duel entre Girona et Valence sur la pelouse des Catalans. Si les locaux veulent s’éloigner de la zone rouge, les Ches eux souhaitent s’approcher de ces positions Ligue des Champions. Et c’est chose faite avec ce succès 3-2 au terme d’un match spectaculaire.

Servi par Rodrigo Moreno, Gonçalo Guedes ouvrait le score peu avant le quart d’heure de jeu (0-1, 14e), signant au passage son premier but de la saison en Liga. Ramalho égalisait de la tête sur un coup franc botté par Granell (1-1, 22e), mais en deuxième période, Dani Parejo remettait les Murcielagos devant d’une frappe de l’extérieur de la surface parfaitement placée (1-2, 54e). Roncaglia était expulsé (72e) et Diakhaby touchait le ballon de la main (81e). Stuani transformait son penalty à merveille (2-2, 83e). Les Catalans semblaient donc en meilleure position pour l’emporter, mais la jeune pépite Ferran Torres allait en décider autrement. Lancé par Kondogbia dans le dos de la défense, l’Espagnol dribblait Bono et expédiait le cuir au fond des filets (2-3, 90e) ! Neto sortait ensuite deux parades décisives. Valence est sixième, et revient à six points de la quatrième place occupée par Getafe, prochain adversaire des Ches en Liga...