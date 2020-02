Rencontre décisive dans le cadre de la course au maintien en Espagne avec ce duel entre Valladolid (15e) et l’Espanyol (20e). C’est finalement l’équipe locale qui s’est imposée 2-1 face au club catalan.

Bien que réduit à dix dès la 25e minute suite à l’expulsion de David Lopez, le club de Barcelone a réussi à tenir jusqu’à ce but de Sandro Ramirez (1-0, 77e). Quelques minutes après, Sergi Guardiola doublait la mise (2-0, 83e). Embarba réduisait l’écart sur penalty dans le temps additionnel (2-1, 90e+2). Valladolid prend de l’air en bas de tableau et a désormais sept points d’avance sur la zone rouge, alors que l’Espanyol reste bon dernier. On notera qu’Hatem Ben Arfa n’était pas sur la feuille de match.