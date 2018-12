Déjà vainqueur de ses 14 premiers matches de la saison, le Paris Saint-Germain voulait faire la passe de 15 contre les Girondins de Bordeaux. Un match loin d’être évident face à une équipe difficile à jouer. D’ailleurs, c’est bien le club au scapulaire qui se procurait les premières occasions par l’intermédiaire de Yann Karamoh (8e) et Jimmy Briand (9e). Malmenés, les joueurs de Thomas Tuchel faisaient le dos rond contre les locaux. Angel Di Maria manquait de peu le but d’un tir croisé (31e) et finalement, Neymar punissait Bordeaux au terme d’un excellent mouvement collectif (1-0, 34e). Paris terminait mieux et Neymar (45e +2) puis Angel Di Maria (45e +3) ne parvenaient pas à doubler la mise.

La mi-temps faisait du bien à Bordeaux qui se remettait dans le sens de la marche. Intenable ce soir, Yann Karamoh centrait vers Jimmy Briand qui égalisait d’une frappe croisée (1-1, 53e). Sur l’action, Neymar se blessait et laissait sa place à Eric Choupo-Moting (57e). Malgré ce coup dur, Paris réagissait et Kylian Mbappé redonnait l’avantage aux Franciliens (2-1, 66e). Eric Choupo-Moting était ensuite percuté par Benoît Costil dans la surface mais l’arbitre ne sifflait pas penalty (83e). Bordeaux se sentait pousser des ailes et Andreas Cornelius crucifiait Alphonse Aréola d’une tête croisée (2-2, 84e). Dans une fin de match intense, Bordeaux réussissait à conserver le point du match nul et stoppait la série de succès du Paris Saint-Germain. Le club francilien conserve toutefois la tête du championnat avec 14 points d’avance sur Montpellier.