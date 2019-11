Le choc des extrêmes. En ouverture de la 12e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain, leader du championnat, affrontait la lanterne rouge, le Dijon Football Côte-d’Or au stade Gaston Gérard. Mais le football réserve toujours des surprises. Et ce sont les Bourguignons qui ont créé la sensation ! Pourtant, tout avait bien commencé pour les Parisiens. Kylian Mbappé ouvrait le score d’un subtil ballon piqué devant Alfred Gomis (0-1, 19e). Dans une rencontre où un faux rythme s’était installé, les Rouge et Bleu se faisaient surprendre par une valeureuse équipe du DFCO.

Mounir Chouiar égalisait tout en opportunisme (1-1, 45+6), avant que Jhonder Cádiz ne fasse chavirer Gaston Gérard sur un petit numéro dans la surface (2-1, 47e). Les champions de France en titre poussaient pour revenir mais se montraient trop imprécis devant les buts adverses. Au final, Dijon résistait et s’imposait sur sa pelouse 2 buts à 1. Les Rouges délaissent la dernière place et se retrouvent à égalité avec le premier non relégable (12 pts). Le PSG est toujours leader avec 8 points d’avance sur Nantes.