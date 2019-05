L’affiche de ce dimanche soir était pour le moins alléchante. L’Olympique Lyonnais, troisième, accueillait le LOSC, deuxième, pour ce match de la 35e journée de Ligue 1 plus que décisif dans la course à la Ligue des Champions. Les deux entraîneurs pouvaient miser sur un onze de gala, même si Christophe Galtier devait composer avec quelques absences au milieu. Au final, les deux équipes se sont quittées sur le score de 2-2. Tout avait bien commencé pour les Rhodaniens. Après une petite frayeur signée Pépé, les troupes de Bruno Genesio prenaient l’avantage via Martin Terrier.

Ndombele contrait une passe d’Ikoné, Depay débordait côté gauche et centrait pour l’ancien du RCSA, qui croisait bien sa frappe (1-0, 11e). La rencontre était assez ouverte, avec des situations des deux côtés, mais c’est bien l’OL qui était devant à la pause. Mais au retour des vestiaires, Loïc Rémy, profitant d’une erreur de Jason Denayer, allait égaliser (1-1, 50e). Les Lillois continuaient de pousser, et Soumaré allait signer le 2-1 d’une belle reprise de volée (1-2, 69e). Léo Dubois remettait les siens dans le bain sur cette reprise après plusieurs dégagements hasardeux de la défense lilloise (2-2, 74e). Avec ce résultat, les deux équipes font du sur-place, mais les Lillois seront bien plus satisfaits de ce point que les Lyonnais, puisqu’ils conservent leurs six points d’avance sur leur rival du soir, qui voit l’ASSE revenir à un petit point...