C’est la première victoire de l’OL en championnat depuis le 26 janvier. En déplacement à Metz, les Gones l’ont emporté difficilement 2-0 grâce à un penalty de Dembélé juste avant la pause (45e+8) notamment. C’est le principal fait d’une rencontre qui ne restera pas dans les anales. Après une main litigieuse que l’arbitre, via la VAR, a tardé à siffler contre les Grenats, les choses se sont envenimées.

Oukidja repoussait la tentative de Cornet mais avançait trop devant sa ligne. Dembélé retirait cette fois-ci le penalty et le transformait. S’estimant lésés, les Messins sortaient de leur match et ne revenaient jamais au score. Pire, ils terminaient à dix après l’expulsion de Diallo (82e), coupable d’une main au visage sur Marçal. Dans les derniers instants sur un contre, Aouar marquait le second but lyonnais dans le but vide (90e+4). Ce soir, l’OL est 6e de Ligue 1 alors que les Mosellans sont 15es.

