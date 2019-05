Vendredi marquera l’épilogue de cette édition 2018-2019 de Ligue 1. Si le suspens existe encore un peu pour le maintien, quasiment toutes les places devant sont jouées. Lille et le Paris SG iront en Ligue des Champions, l’OL passera par le barrage sauf si Chelsea remporte la Ligue Europa. Enfin, l’ASSE ira directement en C3. Pourtant, économiquement cette journée pourrait rapport gros.

D’après RMC Sport, le match entre l’OM et Montpellier à l’Orange Vélodrome permettra au vainqueur de gagner 1,3 M€ de plus. C’est en effet la différence de dotation entre la cinquième et la sixième position du championnat hexagonal.