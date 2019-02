Dixième du classement de Ligue 1 au coup d’envoi de ce match de Ligue 1 face à Bordeaux comptant pour la 18e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille jouait très gros. Privé de son public (match à huis-clos) et de plusieurs atouts majeurs tels que Rami, Payet (blessés), Thauvin, Strootman (suspendus) et Balotelli (non qualifié), le club olympien se devait de s’imposer pour remonter au classement.

Mieux organisés que des Girondins ennuyeux et réduits à dix dès la première période suite à l’expulsion de Kalu (tacle par derrière sur Ocampos), les Phocéens ont fait la différence juste avant la mi-temps grâce à un but de la tête signé Bouba Kamara (1-0, 42e). On en restera là. A noter quand même un but refusé à Sarr en toute fin de match. L’OM remporte tout de même son deuxième match en douze rencontres (toutes compétitions confondues). Au classement, les hommes de Rudi Garcia remontent à la septième position, à un point de Strasbourg (qui compte un match en moins). De leur côté, les Bordelais restent douzièmes, mais peuvent encore espérer dépasser Nîmes (11e, deux points d’avance) puisqu’ils ont, comme l’OM, un match en retard à disputer.

Revivez le film du match