Les semaines passent mais l’interrogation persiste : la saison de Ligue 1, actuellement stoppée en raison de la pandémie de coronavirus, pourra-t-elle aller à son terme ? Personne n’est en mesure de répondre à cette question. Si certains y sont favorables, comme Waldemar Kita, le président de Nantes, les joueurs refusent eux de reprendre le championnat. C’est ce qu’a fait savoir Sylvain Kastendeuch, le co-président de l’UNFP (syndicat des joueurs), dans une tribune intitulée « renonçons à une reprise du championnat de football dans ces conditions » parue dans le journal Le Monde ce lundi.

« L’analyse médicale menée par l’UNFP et la Fifpro (Fédération internationale des associations de footballeurs professionnels, NDLR) alerte sur les risques physiques élevés en cas de matchs organisés tous les trois jours après une si longue période d’arrêt : fatigue accentuée et augmentation par six de l’incidence des blessures musculaires dès la fin du deuxième match, baisse de la performance. Ces risques doivent-ils être pris ? La question mérite d’être posée, car c’est un enjeu véritable pour les joueurs, pour leur carrière, au-delà, pour l’ensemble de la filière et, surtout, pour le spectacle que le football pourra offrir. Sera-t-il en mesure de répondre aux attentes, d’autant plus en ces temps difficiles ? Nous devons y réfléchir collectivement. Quel sens les footballeurs pourront-ils donner à leur activité sur le terrain s’ils ne peuvent l’exercer en présence de supporteurs au plus près d’eux ? Dans les tribunes ! L’urgence économique ne doit pas prendre le pas sur l’impératif de santé publique », peut-on notamment lire dans le quotidien. Reste à savoir si cette parole sera entendue par la LFP dans les jours à venir...