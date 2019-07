Le 9 août prochain, la Ligue 1 est de retour ! La Ligue de Football Professionnel vient d’annoncer la programmation TV de la 3ème journée, entre le 24 au 28 août. En raison du G7, certaines rencontres ont été décalées au mercredi.

Le multiplex du samedi soir (20h, beIn Sports) opposera Amiens et Nantes, Angers et Metz, Brest et Reims ainsi que Dijon contre Bordeaux. Dimanche, la chaîne du groupe qatari diffusera Monaco-Nîmes à 15h et Strasbourg-Rennes à 17h. En clôture de cette journée, le Paris Saint-Germain recevra Toulouse au Parc des Princes à 21h, en direct sur Canal+.

