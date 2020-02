Le PSG a passé une belle fin d’après-midi au Parc des Princes. Lors de cette 22e journée de Ligue 1, le champion de France n’a fait qu’une bouchée de Montpellier en le battant sur le score de 5-0. Il faut dire que les visiteurs ont joué la majeure partie du match à dix contre onze après l’expulsion précoce de Dimitry Bertaud (17e), qui remplaçait Rulli, suspendu. Habituel troisième gardien, le jeune Mathis Carvalho n’a pu que constater les dégâts. Le MHSC a même terminé à neuf avec les deux avertissements de Chotard (81e, 88e).

Dans un 4-4-2 avec Sarabia associé à Mbappé devant qui laissait Icardi et Cavani sur le banc au coup d’envoi, les Parisiens ont rapidement fait la différence grâce à un très joli but de l’Espagnol (8e). D’abord en manque de réalisme, les joueurs de la capitale ont finalement creusé l’écart juste avant la pause par Di Maria (41e) et Congré contre son camp (45e). Malgré une légère frayeur pour Neymar après un duel avec Souquet (45e+1), Mbappé continuait le festival du jour sur une passe du Brésilien (57e). Kurzawa semble lui s’être bien remis de son transfert avorté à la Juventus puisqu’il a rendu une très bonne copie et a terminé le travail de son équipe (65e). Avec ce succès, le PSG possède désormais 13 points d’avance en tête du championnat.

Le match à revivre sur notre live ici.