Suite et fin de la 25e journée de Ligue 1 avec la rencontre entre l’AS Saint-Etienne et le Paris Saint-Germain. Les Verts voulaient réaliser l’exploit qu’avait fait Lyon en mettant le PSG en tapis afin de reprendre leur 4e place, détenue par l’OM. En face, le PSG voulait confirmer après sa victoire à Old Trafford contre Manchester United (0-2). D’entrée, Di Maria se retrouvait en bonne position mais manquait son geste (3e). Saint-Etienne réagissait et Monnet-Paquet trouvait Areola sur sa route (11e). Draxler régalait ensuite avec une roulette sur Kolodziejczak suivi d’une frappe non cadrée (19e), avant que Mbappé ne mette Ruffier à contribution (20e). Paris accélérait et Alves voyait sa frappe s’envoler (28e).

A son tour, Bernat manquait le cadre (34e), avant que Monnet-Paquet ne bute à nouveau sur Areola (35e). Avant la pause, Hamouma plaçait une frappe que Thiago Silva contrait (44e). Au retour des vestiaires, Draxler butait sur Ruffier après une belle action collective. Saint-Etienne répondait et Gabriel Silva devançait Dagba mais manquait le cadre (62e). Paris intensifiait sa domination et Di Maria voyait sa tentative passer de peu à côté. Et finalement, Mbappé ouvrait le score. Ruffier manquait son dégagement et Paredes trouvait Alves. Le Brésilien piquait dans le dos de la défense pour Mbappé qui enchaînait sans contrôle et trouvait la lucarne d’un Ruffier désabusé (0-1, 73e). Monnet-Paquet, le Stéphanois le plus dangereux, armait une frappe qui passait de peu à côté et se blessait dans la foulée (84e). Saint-Etienne ne revenait pas et le PSG s’imposait finalement (0-1). Les Verts voient désormais l’OM revenir à hauteur. De son côté, le PSG se balade toujours autant en tête du championnat.