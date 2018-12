Si la Ligue de Football Professionnel a décidé de reporter de nombreux matches de la 18e journée, cette nouvelle levée du championnat de France démarrait tout de même ce samedi soir avec la rencontre entre le Stade de Rems et le Racing Club de Strasbourg. Au Stade Auguste-Delaune, les Rémois ont dominé les Strasbourgeois (2-1).

Doumbia donnait d’abord l’avantage au Stade de Reims d’une frappe un peu écrasée (6e, 1-0). Il fallait ensuite attendre la deuxième période pour voir le second but de cette rencontre. Thomasson profitait d’un arrêt de Mendy pour pousser le ballon au fond des filets (48e, 1-1). Finalement, Cafaro offrait la victoire à son équipe d’un superbe coup-franc direct (66e, 2-1). Avec ce succès, l’équipe de David Guion passe juste devant le Racing et s’installe au 8e rang.