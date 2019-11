L’AC Ajaccio peut avoir des regrets. Jusque dans les arrêts de jeu, le club corse était le nouveau leader de Ligue 2 mais Guingamp a fini par égaliser dans les dernières secondes par Nolan Roux (90e+2). La rencontre s’est donc terminée sur le score nul de 1-1. L’ACA est 2e un petit point derrière Lorient après ces 14 premiers matches.

Le but ajaccien est l’oeuvre de Cyrille Bayala juste avant la pause (43e). Le milieu de terrain burkinabé a inscrit son second but de la saison après un joli une-deux avec Cuypers. Finalement, la meilleure attaque de Ligue 2 est venue à bout de la meilleure défense. Malgré une nouvelle grande prestation, Benjamin Leroy a fini par s’incliner. L’EAG profite de ce point pour revenir à la 6e place.