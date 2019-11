Le multiplex de la 14e journée de Ligue 2 avait lieu ce vendredi soir, avec huit matches au programme. Opposé à Niort, Lorient pouvait prendre la première place en attendant le match entre Rodez et Lens lundi soir. Et au Moustoir, les Merlus ont réussi leur mission en s’imposant 4-1. Placés juste derrière, Troyes et Sochaux ont aussi doublé les Lensois.

L’ESTAC a fait match nul contre Nancy à Marcel-Picot (0-0), tandis que les Sochaliens ont disposé du Havre sur le score de 2-0. Dans le bas du tableau, Orléans, dix-neuvième avant les rencontres du jour, accueillait le Paris FC, lanterne rouge. Et dans ce duel, la formation parisienne a empoché les trois points (1-0). Sinon, Clermont a battu Chambly (1-0) et Châteauroux a disposé de Valenciennes sur le même score. Les rencontres Auxerre-Caen et Le Mans-Grenoble se sont terminées en 1-1 et 0-0.

Les résultats de la soirée :

Auxerre 1-1 Caen : Dugimont (72e) ; Oniangue (47e)

Chambly 0-1 Clermont : Ogier (55e)

Le Mans 0-0 Grenoble

Lorient 4-1 Niort : Braat (6e csc), Hamel (8e s.p, 25e), Wissa (34e) ; Sissoko (30e)

Nancy 0-0 Troyes

Orléans 0-1 Paris FC : Bamba (3e)

Sochaux 2-0 Le Havre : Touré (8e), Rocchia (84e)

Valenciennes 0-1 Châteauroux : Diarra (87e)