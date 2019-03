Après le nul de Paris FC vendredi soir, mais aussi les défaites de Brest et Lorient, le RC Lens pouvait clairement se relancer dans la course à la montée. Opposés à Auxerre, les Sang-et-Or devaient l’emporter pour se rapprocher du podium, tandis que l’AJA voulait se rapprocher du milieu de tableau.

Mais dans cette rencontre, les Lensois ont su faire la différence en première période lorsque Gomis a transformé un penalty pour ouvrir le score (1-0, 37e). En fin de match, Kyei assurait le succès des siens d’un retourné acrobatique (2-0, 78e). Avec cette victoire 2-0, Lens passe 4e et revient à six points du second, Brest.