Dans le cadre de la 21ème journée de Ligue, le Racing Club de Lens recevait Clermont à Bollaert. Les hommes de Philippe Montanier se faisaient surprendre juste avant l’heure de jeu par Grbic (0-1, 56e).

Mais les Sang et Or réagissaient dans les vingt dernières minutes grâce à sa nouvelle recrue Corentin Jean, bien servi par Sotoca (1-1, 71e). Avec ce deuxième résultat nul consécutif, le Racing conservait sa seconde place et revenait à trois longueurs de Lorient. De son côté, Clermont remontait à la cinquième place au classement et pointait à quatre points de l’ESTAC.