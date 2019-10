Le Racing Club de Lens ne s’arrête plus. En déplacement à Orléans ce lundi soir et menés au score par un but de Lopy (30e), les Sang et Or ont renversé la tendance et fait la différence en seconde période.

Quatre buts signés Sotoca (63e), Radovanovic (66e), Robail (80e) et Banza (87e) sur penalty ont assuré un large succès 4-1. C’est tout simplement la 4e victoire de suite des Lensois qui sont, au soir de cette 10e journée de Ligue 2, deuxièmes du classement, à trois points du leader lorientais. Ça va beaucoup moins bien pour l’USO, qui est 16e.

