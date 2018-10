La Ligue 2 reprenait ses droits ce samedi. Après le match nul du leader messin à Lorient (0-0), le RC Lens défiait Le Havre au stade Océane. Deuxièmes du championnat à deux points des Grenats avant ce match, les Sang-et-Or avaient l’occasion de prendre les commandes de la Ligue 2. Seulement, dans un match où les supporters lensois étaient privés du parcage visiteur par la LFP, ce sont les Havrais qui se sont imposés (2-1).

Après une première période très équilibrée pendant 45 minutes, Harold Moukoudi ouvrait le score d’une reprise de volée bien placée après un corner venu de la gauche (45+1). Surpris à la fin du premier acte, les Sang et Or tentaient ensuite de revenir dès le retour des vestiaires. Dix minutes après la pause, Amos Youga était exclu pour un tacle dangereux sur Ba (54e). Cependant, malgré leur infériorité numérique, ce sont bien les Ciel et Marine qui ont doublé la mise, par l’intermédiaire de Fontaine (79e). En toute fin de match, Tahrat permettait aux Lensois de revenir dans la partie, trop tard (90+2). Lens s’incline au Havre (2-1) et reste deuxième. De leur côté, les Ciel et Marine remontent à la 9e place, à 7 points de l’adversaire du jour.