On disputait la 12e journée de Ligue 2 sur huit pelouses de France. Et il faisait bon être visiteur ce soir. Cinq des huit équipes qui se déplaçaient l’ont emporté, les trois autres ont ramené le point du match nul ! Pas de vainqueur dans le choc entre le leader Metz et Lorient, quatrième, au Moustoir (0-0). Dans le Morbihan, les hommes de Michaël Landreau n’ont pas profité de l’expulsion sévère de Rivierez à la 33e minute. Les Messins conservent leur première place mais sont dorénavant à portée de tir de Lens. Quatrièmes, les Lorientais sont sous la menace d’Orléans.

Sur cinq victoires consécutives, les Orléanais se déplaçaient à Beauvais, pour y affronter le Red Star. Quoi de mieux que le 19e de Ligue 2 pour prolonger la série ? Les hommes de Didier Olle-Nicole ont inscrit trois buts dans le premier acte. Jordan Tell a aggravé le score en deuxième période (0-4). Ils récupèrent la 5e place, à trois longueurs du podium. Cinquième avant cette journée, le promu Grenoble avait l’occasion de se rapprocher du podium en cas de succès face à Troyes. Mais ce sont les Troyens qui sont allés s’imposer au stade des Alpes, grâce à une réalisation de Yoann Touzghar et au premier but de Christopher Martins Pereira avec les Doubistes (0-2).

Pitroipa relance le Paris FC

Dans leur stade, les Sochaliens ont hypothéqué leurs chances de l’emporter face à Niort lorsque Jose Sanchez a concédé un second penalty et laissé ses coéquipiers à dix. Double-buteur sur penalty, Ndoh est désormais le 3e meilleur buteur de la Ligue 2 (8 buts). Mené 2-0 à la pause à Bonal, Sochaux a encaissé un troisième but dans le deuxième acte (0-3). En deuxième partie de tableau, Châteauroux recevait l’AC Ajaccio. Pour la première de Nicolas Usaï sur le banc castelroussain, mené 2-1 à la pause, Châteauroux a su accrocher le match nul grâce à Tounkara (2-2).

Barragiste, l’AJ Auxerre restait elle sur un succès et avait pour ambition de faire la passe de deux face au Paris FC, qui n’avait plus connu le chemin de la victoire depuis trois rencontres. À l’Abbé Deschamps, les Franciliens on attendu le deuxième acte pour faire la différence, grâce à un doublé de Pitroipa ! Pas forcément plus en forme, le GFC Ajaccio recevait lui son premier poursuivant, Béziers, au stade Ange-Casanova. Les Biterrois s’en sont remis à Nouri pour l’emporter et sortir la tête de l’eau (0-1). Pire défense de Ligue 2, sur trois défaites de rang, Valenciennes accueillait enfin la lanterne rouge nancéienne. Menés, les Nordistes sont revenus au score par Raspentino avant la pause (1-1).

Les premiers résultats de la 12e journée :

Auxerre 0 - 2 Paris FC : Pitroipa (56e, 75e, s.p.) pour le Paris FC.

Châteauroux 2 - 2 AC Ajaccio : Yamga (6e), Tounkara (70e) pour Châteauroux ; Avinel (10e), Tramoni (26e) pour l’AC Ajaccio.

GFC Ajaccio 0 - 1 Béziers : Nouri (24e) pour Béziers.

Grenoble 0 - 2 Troyes : Touzghar (74e), Martins Pereira (87e) pour Troyes.

Lorient 0 - 0 Metz

Red Star 0 - 4 Orléans : Mfulu (c.s.c, 9e), Lopy (20e), A. Le Tallec (34e), Tell (77e) pour Orléans.

Sochaux 0 - 3 Niort : Ndoh (s.p., 10e, s.p., 20e), Koyalipou (62e) pour Niort.

Valenciennes 1 - 1 Nancy : Raspentino (44e) pour Valenciennes ; Busin (s.p., 21e) pour Nancy.

Samedi 27 octobre (15h) :

Le Havre - RC Lens

Lundi 29 octobre (20h45) :

Clermont - Brest