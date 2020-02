Sale soirée pour le Racing Club de Lens. En déplacement à Châteauroux pour conclure cette 25e journée de Ligue 2, les Sang-et-Or ont d’abord sombré avant de s’incliner finalement de justesse. Menés 3-0, ils repartent du Berry avec une défaite 3-2 et peuvent nourrir des regrets.

Les Castelroussins ont pris le large au tableau d’affichage grâce à des buts de Keny (40e), Diarra (65e) et Opéri (69e). Ils se sont tout de même fait très peur sur la fin car Doucouré (82e) et Banza (85e) ont complètement relancé ce match. L’attaquant lensois s’est même vu refuser un but dans le temps additionnel qui aurait dû être validé. Au classement, Lens ne revient pas sur les talons de Lorient et reste 2e à 4 points des Merlus. Les locaux se classent 16e et prennent de l’air sur la zone rouge.