À l’occasion de la 7e journée de Ligue 2, le FC Lorient se déplaçait au stade Gabriel Montpied pour affronter le Clermont Foot. Et les Merlus se sont appliqués pour reprendre la tête du Championnat.

En effet, les hommes de Christophe Pélissier se sont imposés (0-2) grâce à des buts de Yoane Wissa (1-0, 3e) et Sylvain Marveaux (0-2, 22e). Après avoir fait la différence en première période, les Oranges et Noirs ont pu compter sur un Nardi des grands soirs qui a réalisé plusieurs parades déterminantes. Le FCL engrange déjà son cinquième succès de la saison et est plus que jamais leader avec 16 points au classement.

Lorient s'impose 2-0 face à Clermont. @YoWissa (3') et Sylvain Marveaux (22') sont les buteurs lorientais. @PaulNardi a sorti le grand jeu pour garder sa cage inviolée ! pic.twitter.com/cai2P3k5yI — FC LORIENT (@FCLorient) September 14, 2019

