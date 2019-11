Mené dans le Stadium de Toulouse par Rodez et un but de Henry (22e), le RC Lens a su trouver un nouveau souffle pour inverser la situation et l’emporter 2-1. C’est l’ancien Parisien, Gaëtan Robail qui a inscrit un doublé (28e, 63e).

À l’issu de cette 14e journée de Ligue 2, les Sang et Or reprennent la tête du championnat avec désormais un point d’avance sur Lorient. Le promu ruthénois est lui 11e avec ce second revers de suite.