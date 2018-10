Pour le compte de la 10e journée de Ligue 2, le RC Lens (4e) se déplaçait sur la pelouse de l’AJ Auxerre (18e) pour tenter de prendre la tête du championnat. L’AJA, qui restait sur une série de cinq matchs consécutifs sans victoire en championnat (4 défaites, 1 nul), voulait renouer avec le succès. Cependant, dans un match ouvert, c’est le RC Lens qui s’est imposé (2-1).

Thierry Ambrose, formé à l’AJ Auxerre, a d’abord ouvert le score après une combinaison avec Yannick Gomes (38e), avant que le capitaine auxerrois Jordan Adéoti n’égalise d’une reprise de volée dans la surface (50e). Finalement, c’est Grejohn Kyei, entré 10 minutes plus tôt, qui a offert le succès aux Sang et Or. Grâce à ce succès, le RC Lens prend la tête du championnat, en attendant le match du FC Metz à Sochaux (lundi, 20h45). Auxerre reste barragiste (18e).