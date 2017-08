L’Olympique de Marseille continue son petit bonhomme de chemin sur la scène européenne. Sans briller, le club phocéen s’est qualifié pour les barrages de la Ligue Europa après son match nul (0-0) au retour sur la pelouse d’Ostende (Belgique). Sans s’exulter, Rudi Garcia est content du travail professionnel fait par son équipe. « Il y a vraiment des satisfactions. Lucas Ocampos, Tomáš Hubočan. On a été solide. Après, on aurait pu mieux tenir le ballon en seconde période, je vous l’accorde. Mais l’essentiel est fait », a indiqué l’entraîneur de l’OM.

« On a montré qu’on pouvait marquer en première période. On aurait mieux fait de le faire d’ailleurs, car on aurait été plus tranquille et ça aurait plié le match. Mais être solide, c’était la priorité. Les choix ont été faits pour ça. On avait pris quelques buts, pas qu’au match aller mais ces derniers temps, y compris avec la charnière Rami-Rolando qui ne se connaît pas, ou pas beaucoup. Il était temps de montrer qu’on était capable de ne pas prendre de but. Et on l’a fait ».