8e de finaliste l’an passé, le Stade Rennais a bien mal entamé sa nouvelle campagne de Ligue Europa. Le club breton a d’abord concédé le nul chez lui face au Celtic, avant de chuter sur la pelouse de la Lazio. Pour la réception de Cluj jeudi soir (à suivre en live commenté sur notre site), il n’y aura pas vraiment le choix. Il faudra s’imposer pour conserver des chances de qualification.

L’inquiétude est tout de même de mise, surtout que Romain Salin, le gardien de but numéro 2, s’est blessé au mollet et doit observer une période de repos de plusieurs semaines d’après le Télégramme. Il remplaçait jusque-là Edouard Mendy, victime au début du mois d’une entorse ligamentaire et très probablement indisponible contre Cluj. L’ancien Rémois va tout de même faire un dernier test ce mercredi mais en cas d’incapacité à jouer, c’est le très jeune Pépé Bonet (16 ans) qui gardera le but rennais. Ce dernier a signé son premier contrat pro cet été et n’a encore jamais joué en équipe première. Il est simplement apparu à trois reprises sur le banc de touche.