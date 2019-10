Deux profils et deux légendes de la Liga. Depuis 2004, Lionel Messi (32 ans) fait les beaux jours du FC Barcelone avec presque 700 matchs à son actif et plus de 600 buts. Mais avant lui, le championnat espagnol était également bercée par un certain Ronaldo (43 ans).

Entre le FC Barcelone (1996-1997) et le Real Madrid (2002-2007), l’attaquant s’est illustré, notamment aux yeux de l’actuel capitaine des Blaugranas comme il l’a avoué pour une interview pour TyC Sports. « Ronaldo était un phénomène, parmi les attaquants que j’ai vus, il était le meilleur de tous. C’était impressionnant », a-t-il avoué.