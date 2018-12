Ce mardi, Lionel Messi a reçu son cinquième Soulier d’Or (trophée récompensant le meilleur buteur des championnats européens) grâce à ses 34 buts inscrits. En marge de cette remise de prix, La Pulga a évoqué le tirage au sort des huitièmes de finale de Ligue des Champions et de la double confrontation entre le FC Barcelone et l’Olympique Lyonnais.

L’Argentin, sans craindre l’OL, s’attend à deux matches difficiles. « Lyon est un tirage compliqué, bien que son nom ne soit a priori pas le plus clinquant. Il a tenu tête à Manchester City, l’une des meilleures équipes du monde. Ce sera difficile de passer, mais on verra bien. Nous avons Umtiti et plusieurs Français dans l’équipe, Malcom qui a joué en France... Nous aurons des références. » Messi et le Barça seront donc prêts.