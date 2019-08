Gardien remplaçant de Liverpool, Simon Mignolet (31 ans) a décidé de quitter les Reds pour s’engager avec le Club Bruges. Désormais sans véritable doublure à Alisson Becker, l’équipe de Jürgen Klopp a décidé de réagir rapidement et aurait déjà identifié son remplaçant.

D’après les informations de la BBC, les Champions d’Europe en titre auraient jeté leur dévolu sur le portier espagnol Adriàn (32 ans). Ce dernier est libre de tout contrat depuis qu’il a résilié cet été avec West Ham. Expérimenté, il compte 125 rencontres de Premier League à son actif. Le transfert a été officialisé ce lundi.

