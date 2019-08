Après avoir remporté la Ligue des champions avec Liverpool la saison dernière, Simon Mignolet (31 ans) retourne en Belgique. En effet, le Club Bruges vient d’annoncer que le gardien s’est engagé pour les cinq prochaines saisons.

Le club belge a trouvé un accord avec les Reds pour le transfert du Diable Rouge. Après avoir satisfait la traditionnelle visite médicale, le gardien est officiellement un joueur des Gazelles. Avec pas moins de 245 matches de Premier League, le portier va apporter son expérience au deuxième de Jupiler Pro League en 2018/2019.

Thumbs up, Big Si is in the house @SMignolet pic.twitter.com/q4chRpMPXv

— Club Brugge KV (@ClubBrugge) August 4, 2019