Samedi, Liverpool se déplace au Bramall Lane pour y affronter Sheffield United. Présent en conférence de presse, le manager des Reds Jürgen Klopp a donné des nouvelles de son gardien Alisson. Le portier brésilien sera encore forfait pour le déplacement de demain.

« Alisson est sur le bon chemin. Il n’est pas avec nous, mais avec l’entraîneur des gardiens pour une session complète. Il est de plus en plus proche d’un retour. Mais le dernier mot revient au staff médical. Je ne suis pas docteur. Je prends les informations qu’on me donne. Sur les deux dernières semaines il a progressé vraiment très bien. Le mérite en revient au staff médical qui a fait un excellent travail avec lui. Il ne postule pas pour demain. Il pourra s’entraîner avec l’équipe peut-être à partir de dimanche mais nous ne sommes pas sûrs à 100%. Il est vraiment proche en tout cas », a ainsi commenté le technicien allemand.

