Jürgen Klopp le sait, Liverpool a encaissé trop de buts contre l’Atlético de Madrid en 8e de finale retour de la Ligue des Champions (défaite 3-2), ce qui a coûté la qualification aux Reds. Si le technicien allemand est conscient des erreurs de son équipe, il n’épargne pas l’impact du coronavirus sur cette rencontre. Dans une interview pour le site officiel de Liverpool, l’Allemand a reconnu que l’épidémie avait troublé la préparation de ses hommes pour ce grand match.

« Lundi matin, je me suis réveillé et j’ai entendu parler de la situation à Madrid, qu’ils fermeraient les écoles et les universités à partir de mercredi, donc c’était vraiment étrange de se préparer pour ce match, pour être honnête. Je ne lutte généralement pas avec les choses autour de moi, je peux construire des barrières à droite et à gauche lorsque je me prépare pour un match, mais à ce moment-là, c’était vraiment difficile », a-t-il déclaré. Alors que Madrid recensait déjà de nombreux cas de coronavirus, 3 000 supporters de l’Atlético se sont rendus à Anfield pour le match. Depuis, l’épidémie s’est propagée progressivement à Liverpool.