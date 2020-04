Touché par le COVID-19 après l’Italie, l’Espagne et la France, le Royaune-Uni est désormais en état d’urgence. La propagation du virus s’est accélérée ces dernières semaines outre-Manche et le 8e de finale retour de Ligue des Champions entre Liverpool et l’Atlético de Madrid n’y est certainement pas étranger.

Dans un entretien pour le Guardian, le directeur de la santé publique de Liverpool, Matthew Ashton, a regretté la tenue de la rencontre ce soir du 11 mars. « Ce n’était pas la bonne décision d’organiser le match, qui est sans doute l’un des événements qui a influencé la propagation du coronavirus à Liverpool », s’est-il exprimé. 3 000 supporters de l’Atlético de Madrid s’étaient déplacés à Anfield pour soutenir les Colchoneros, alors que l’Espagne et sa capitale étaient déjà confrontés au virus, et avaient notamment déjà fermé leurs écoles pour ralentir la propagation de l’épidémie