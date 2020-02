Leader de Premier League, Liverpool a communiqué ce jeudi les chiffres de son année 2019. Ceux-ci sont incroyables pour le dernier vainqueur de la Ligue des champions. Ainsi, les Reds ont annoncé un bénéfice avant impôts de 49 millions de livres et un chiffre d’affaires estimé à 627 millions d’euros. Soit une augmentation de 91,7 millions d’euros.

En parallèle, le club anglais a investi 262 millions d’euros au niveau des joueurs. Ses revenus liés aux droits TV ont explosé passant de 48,2 millions d’euros à 307 millions. Enfin, les revenus commerciaux atteignent 221 millions d’euros et les revenus liés aux matchs passent de 4 à 98,8 millions d’euros. Des chiffres qui pourraient encore augmenter à l’avenir avec la future extension d’Anfield Road...

