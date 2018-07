Après cinq saisons passées à Monaco, Fabinho a récemment posé ses valises à Liverpool pour 50 millions d’euros. Le milieu de terrain, qui a signé un contrat long durée de cinq ans, va prochainement découvrir la Premier League, championnat dans lequel évoluent ses anciens coéquipiers monégasques Bernardo Silva et Benjamin Mendy.

Avant son début de saison, Fabinho s’est livré dans une interview accordée à FourFourTwo : « J’espère m’adapter aussi vite qu’eux à la Premier League. Bernardo (Silva) et Benjamin (Mendy) ont remporté le championnat dès leur première saison, ce qui est remarquable. Nous sommes amis, mais sur le terrain c’est une tout autre histoire. On joue maintenant dans des équipes différentes et si je dois les tacler, je le ferais. J’ai déjà prévenu Bernardo Silva que s’il essayait de faire des gestes techniques, il le regrettera ! »