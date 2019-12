La Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, Qatar 2019 va livrer son verdict à l’occasion d’une rencontre prometteuse entre Liverpool et Flamengo, en finale. Les vainqueurs de l’UEFA Champions League ont validé leur billet en battant les Mexicains de Monterrey, vainqueurs de la Ligue des champions de la CONCACAF, au terme d’une demi-finale accrochée (2-1), alors que les vainqueurs de la Copa Libertadores ont éliminé Al Hilal, tenants de la Ligue des champions asiatique, en renversant le match en seconde mi-temps (3-1).

Pour cette finale, Jürgen Klopp s’appuie sur un 4-3-3 dans lequel on retrouve plusieurs joueurs laissés au repos en demi-finale. Alisson occupe toujours la place dans le but, alors qu’Alexander-Arnold et van Dijk font leur retour, aux côtés de Gomez et Robertson en défense. Au milieu, Oxlade-Chamberlain et Keita sont toujours là, rejoints par Henderson. Devant, le trio Salah, Firmino, Mané est rassemblé. En face, Jorge Jesus aligne le 4-2-3-1 vainqueur en demi-finale ! On retrouve Rafinha sur la droite de la défense, Filipe Luis côté gauche, et le serial buteur Gabriel Barbosa en pointe.

Les compositions d’équipes :

Liverpool : Alisson - Alexander-Arnold, van Dijk, Gomez, Robertson - Keita, Henderson, Oxlade-Chamberlain - Salah, Firmino, Mané

Flamengo : Alves - Rafinha, Caio, Mari, Luis Felipe - Willian, Gerson - Everton, De Arrascaeta, Bruno Henrique - Gabigol