Blessé après la rencontre face à Leicester City (2-1) en octobre dernier, Mohamed Salah (27 ans) avait manqué le choc face à Manchester United (1-1) deux semaines après. Cependant, il semblerait que l’Egyptien n’en a pas terminé avec ce qui l’a éloigné des terrains pendant 15 jours. C’est en tout cas ce que rapporte le Daily Mail.

Buteur face à Manchester City ce dimanche (3-1), l’ailier droit aurait aggravé sa blessure suite à un contact avec Fernandinho durant la rencontre. Liverpool est désormais dans l’attente puisque celui qui a inscrit six buts et délivré trois passes décisives en onze matches de Premier League doit passer un scanner cette semaine et pourrait manquer le prochain match de championnat qui aura lieu dans deux semaines face à Crystal Palace.