Ce soir, malgré la défaite de son équipe au Camp Nou contre le FC Barcelone (3-0), l’entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp, semblait satisfait de la performance de ses joueurs, qui auraient mérité de marquer au moins un but, mais qui sont tombés sur un très grand Ter Stegen. « On a fait une très bonne performance, ça a été un très beau match, magnifique, a ainsi confié le tacticien allemand au micro de RMC Sport. On leur a posé beaucoup de problèmes, 3-0 ça semble insurmontable. Ce but on aurait pu le marquer, mais bon il faut accepter cette situation. J’ai beaucoup aimé le match du Barça, c‘est très difficile de jouer ici, de rester confiant quand on sait que chaque situation peut faire une énorme différence. »

« Le résultat c’est 3-0, on n’a pas marqué, mais la performance est très bonne, on a joué un très bon match de football, a continué Klopp. Nous n’avons rien obtenu, c’est la dure réalité, ce n’est pas la première fois que ça arrive, il y a un match à Newcastle (samedi à 20h45, ndlr) avant le retour, il faut se concentrer là-dessus. Je n’ai rien à dire sur le coup franc de Messi, on ne peut évidemment pas défendre sur lui pendant 90 minutes. »