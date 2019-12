Vainqueur de Leicester (4-0), Liverpool a aussi profité de la défaite de Manchester City contre Wolverhampton (3-2) pour prendre le large en tête de la Premier League. Et pour continuer à asseoir leur mainmise sur le championnat, les Reds iront défier justement Wolverhampton ce dimanche (rencontre à suivre sur notre live commenté) Un match pour lequel, Jürgen Klopp se méfie. Le coach du club des bords de la Mersey a souligné la progression de l’ancien joueur de la Masia et a félicité le travail de son coach Nuno Espirito Santo.

« Il a finalement trouvé un manager qui lui a trouvé un poste. À Middlesbrough, il était exceptionnel, mais quelqu’un devait lui donner les bonnes informations. C’est un grand, grand talent. Vous n’auriez jamais pensé qu’il était si jeune, mais il est encore très jeune, et maintenant il l’a trouvé (le bon manager ndlr). C’est clair que cela devait arriver un jour, et maintenant c’est le cas. C’est bien pour les Wolves ! Il est vraiment dangereux. Dans un grand espace, Jamie Vardy est difficile à défendre, mais je dirais que Traoré est encore plus difficile à défendre, car sa vitesse est exceptionnelle. »