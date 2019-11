Leader de Premier League avec six points d’avance sur Manchester City, Liverpool a l’occasion de prendre le large dimanche (17h30) en affrontant son rival à Anfield Road. Dans une interview accordée à Sky Sports, le manager des Reds Jürgen Klopp avoue ne pas savoir si ce choc sera décisif pour la suite de la saison. Le technicien allemand n’occulte pas l’épisode de la saison dernière, où son équipe possédait jusqu’à sept points d’avance sur les Citizens.

« Je ne sais pas. Nous sommes à la 12ème journée et il y a encore plein de matchs à jouer. Nous connaissons tous la situation de City la saison dernière, où nous avions perdu seulement un match et cela a été décisif pour la fin de saison. Les gens considèrent peut-être que cela va être décisif, mais vous devez jouer tous les matchs. La période la plus intense de l’année, en novembre, décembre et janvier, va arriver donc nous devons être prêts pour tous ces matchs. Nous ne pensons pas trop à l’influence que pourrait avoir ce match sur le reste de la saison, » a ainsi commenté Klopp. Une chose s’avère certaine, ce choc entre le vainqueur de la dernière Ligue des champions et le champion d’Angleterre constituera un révélateur pour la suite de la saison en Premier League.