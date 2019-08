Récemment, Jürgen Klopp a atteint la barre des 800 matches sur un banc de touche. Le technicien allemand de Liverpool présent au club depuis 2015 est actuellement à l’apogée de sa carrière. Interrogé par Kicker, il a fait le point sur son avenir et a estimé qu’il pourrait prendre une pause à un moment dans sa carrière. Peut-être en 2022 lorsqu’il arrivera en fin de contrat avec Liverpool.

« On dirait bien. Qui peut maintenant dire ce qu’il fera dans trois ans ? Si je décide pour moi-même que je ne peux plus continuer, je ferais une pause et cette année-là, je devrais prendre une décision. J’ai une énergie absolue, mais j’ai un problème : je ne peux pas faire seulement un peu. Je ne peux faire que "tout ou rien" » a-t-il expliqué.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10