Révélation au RB Salzbourg, Takumi Minamino (24 ans) vient de s’engager avec Liverpool après cinq saisons passées en Autriche. L’international japonnais (22 sélections, 11 buts) vient garnir les rangs des champions d’Europe en titre après une belle phase de poules de Ligue des champions où il s’est particulièrement distingué (6 matches, 2 buts, 3 passes décisives). Et ce renfort réjouit particulièrement Jürgen Klopp, l’entraîneur des Reds.

« C’est une nouvelle fabuleuse, une merveilleuse signature. Nous en sommes vraiment très contents. Takumi est un joueur très rapide, très intelligent, il trouve de l’espace entre les lignes. Il est courageux avec le ballon, mais aussi courageux sans le ballon - un vrai joueur d’équipe. Il fait de son mieux pour le bien des autres. Son expérience en Ligue des champions est un gros bonus, et venant du club et de l’organisation qu’il représente, nous savons qu’il sera bien entraîné, habitué à un environnement d’élite et qu’il a eu toutes les bonnes expériences », s’est félicité le coach allemand sur le site officiel de Liverpool.